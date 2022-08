Orlando | “Serve un patto su minimi salariali | cuneo e rinnovo dei contratti”

(Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI – Il tema del lavoro è “molto urgente”. Ma “non possiamo parlare di competitività e di difesa del lavoro se non affrontiamo prima di tutto il tema dei salari, uno degli elementi di riconoscimento del valore che una società assegna al lavoro. Altrimenti la competitività stessa è a rischio. Poi c’è il tema su come il lavoro viene utilizzato: davvero possiamo mantenere la selva di tipologie del lavoro o non è il tempo di cominciare a ridurre e selezionare gli strumenti?”. La riflessione è del ministro del Lavoro, Andrea, che ha partecipato al panel “Una passione per il lavoro” al Meeting di Rimini. Peroccorre realizzare unche “tenga insieme tre cose: il tema dei, quello della riduzione delfiscale e ildei ...

RIMINI - Il tema del lavoro è "molto urgente". Ma "non possiamo parlare di competitività e di difesa del lavoro se non affrontiamo prima di tutto il tema ...(Teleborsa) - I sindacati tornano a chiedere un tavolo di confronto per discutere della riforma fiscale e di come salvaguardare il potere d'acquisto dei salari. "Il tema per noi oggi è quello ...