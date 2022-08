“Neanche iniziata ed è già finita”. Momento no per Stefano De Martino, la decisone è drastica (Di martedì 23 agosto 2022) La decisione su Stefano De Martino è arrivata un po’ a sorpresa e ha lasciato il pubblico con un velo di tristezza. La Rai ha preso posizione sul nuovo programma che avrebbe dovuto condurre il presentatore televisivo ed è arrivata ad un’amara conclusione. A riferire la notizia in anteprima è stato il sito DavideMaggio, che ha aggiunto anche dei dettagli molto importanti sulle ragioni di una scelta inevitabile. Anche se comunque c’è un’altra novità sempre in riferimento alla dolce metà di Belen Rodriguez. Dunque, su Stefano De Martino la Rai è intervenuta in queste ore e avrebbe preso la decisione definitiva sul nuovo programma. Intanto, su DiPiù Tv Platinette ha messo in evidenza un aspetto che forse ad alcuni sarebbe sfuggito. “Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) La decisione suDeè arrivata un po’ a sorpresa e ha lasciato il pubblico con un velo di tristezza. La Rai ha preso posizione sul nuovo programma che avrebbe dovuto condurre il presentatore televisivo ed è arrivata ad un’amara conclusione. A riferire la notizia in anteprima è stato il sito DavideMaggio, che ha aggiunto anche dei dettagli molto importanti sulle ragioni di una scelta inevitabile. Anche se comunque c’è un’altra novità sempre in riferimento alla dolce metà di Belen Rodriguez. Dunque, suDela Rai è intervenuta in queste ore e avrebbe preso la decisione definitiva sul nuovo programma. Intanto, su DiPiù Tv Platinette ha messo in evidenza un aspetto che forse ad alcuni sarebbe sfuggito. “Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ...

_vedocose : Ok la mia indagine non è neanche iniziata perché quando è arrivata Aldo si è avvicinato e lei si è fatta baciare, d… - sistahclaire : @emifriends non è neanche iniziata - scottaustin336 : RT @KinFiredragon89: @FedericaIpsaroP @ComVentotene @CarloLefevre @Rachel52266820 @scottaustin336 Come rigirare la frittata, classico ??. L… - KinFiredragon89 : @FedericaIpsaroP @ComVentotene @CarloLefevre @Rachel52266820 @scottaustin336 Come rigirare la frittata, classico ??.… -

Rita Pavone compie 77 anni: è davvero nel testo di una canzone dei Pink Floyd La storia La carriera di Rita Pavone La carriera di Rita Pavone è iniziata grazie al talento straordinario e ... Nel Festival italiano non riesce ad avere successo e non viene accettata neanche negli anni '80 per ... L'infortunio cambia il mercato: Mourinho lo porta via alla Juventus ...anche un altro club di Serie A La stagione appena iniziata per la Juventus dovrà essere quella del riscatto dopo un paio di annate sottotono e senza particolari sussulti per i bianconeri, che neanche ... Gazzetta Regionale La carriera di Rita Pavone La carriera di Rita Pavone ègrazie al talento straordinario e ... Nel Festival italiano non riesce ad avere successo e non viene accettatanegli anni '80 per ......anche un altro club di Serie A La stagione appenaper la Juventus dovrà essere quella del riscatto dopo un paio di annate sottotono e senza particolari sussulti per i bianconeri, che... Neanche il tempo di iniziare: Solimina esonerato. Nuova Florida, che succede