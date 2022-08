Le critiche ad Adrien Rabiot sono figlie di aspettative sbagliate (Di martedì 23 agosto 2022) L'acquisto di Casemiro da parte del Manchester United – circa 70 milioni di euro, includendo i bonus, andranno nelle tasche del Real Madrid – porta in Inghilterra uno dei centrocampisti più determinanti del ventunesimo secolo, se non il più determinante: il Real con Casemiro ha vinto 18 trofei, di cui 11 internazionali. L'annuncio dell'acquisto del mediano brasiliano però è arrivato dopo che la trattativa con Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è incagliata a causa delle richieste del suo agente, Veronique Rabiot, valutate eccessive – 9 milioni di euro netti a fronte dell'offerta inglese di 6 fissi più eventuali bonus per arrivare a 8. Gli inevitabili commenti sulla vicenda hanno seguito due strade: la prima è l'attacco diretto alla madre-agente del giocatore, accusata in sostanza di pretendere troppo spazio nella vita ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) L'acquisto di Casemiro da parte del Manchester United – circa 70 milioni di euro, includendo i bonus, andranno nelle tasche del Real Madrid – porta in Inghilterra uno dei centrocampisti più determinanti del ventunesimo secolo, se non il più determinante: il Real con Casemiro ha vinto 18 trofei, di cui 11 internazionali. L'annuncio dell'acquisto del mediano brasiliano però è arrivato dopo che la trattativa con, centrocampista della Juventus, si è incagliata a causa delle richieste del suo agente, Veronique, valutate eccessive – 9 milioni di euro netti a fronte dell'offerta inglese di 6 fissi più eventuali bonus per arrivare a 8. Gli inevitabili commenti sulla vicenda hanno seguito due strade: la prima è l'attacco diretto alla madre-agente del giocatore, accusata in sostanza di pretendere troppo spazio nella vita ...

