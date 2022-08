L’abbraccio di Campagna a Giuseppe Gibboni (Di martedì 23 agosto 2022) Sabato sera il violinista ha emesso le prime note ufficiali da Premio Paganini in un luogo speciale, la cattedrale del suo paese natale, travolto da un’onda d’emozioni. Sorriso dirompente quanto l’esecuzione del I concerto dell’icona del violino di ogni tempo, sostenuto dall’Orchestra Internazionale della Campania, diretta da Leonardo Quadrini Di Olga Chieffi A fine agosto, la luce diviene particolare, definisce e dora colori, cesella contorni e profili, preludia alla sacralità di un luogo, di un rito. Questa luce, sabato, al tramonto, ha avvolto la cattedrale di Santa Maria della Pace in Campagna, completata nel 1750, solo due anni prima dell’apposizione dell’anima, in quel Balestrieri che Giuseppe Gibboni ha imbracciato per provare il concerto n°1 in Re minore op.6 di Niccolò Paganini con l’Orchestra Sinfonica Internazionale della ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 agosto 2022) Sabato sera il violinista ha emesso le prime note ufficiali da Premio Paganini in un luogo speciale, la cattedrale del suo paese natale, travolto da un’onda d’emozioni. Sorriso dirompente quanto l’esecuzione del I concerto dell’icona del violino di ogni tempo, sostenuto dall’Orchestra Internazionale della Campania, diretta da Leonardo Quadrini Di Olga Chieffi A fine agosto, la luce diviene particolare, definisce e dora colori, cesella contorni e profili, preludia alla sacralità di un luogo, di un rito. Questa luce, sabato, al tramonto, ha avvolto la cattedrale di Santa Maria della Pace in, completata nel 1750, solo due anni prima dell’apposizione dell’anima, in quel Balestrieri cheha imbracciato per provare il concerto n°1 in Re minore op.6 di Niccolò Paganini con l’Orchestra Sinfonica Internazionale della ...

