Juve Milik, accordo trovato col Marsiglia: i dettagli (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus vuole chiudere per un attaccante e dopo le richieste di Depay si è buttata su Milik con cui avrebbe già trovato l’accordo La Juventus vuole chiudere per un attaccante e dopo le richieste di Depay si è buttata su Milik con cui avrebbe già trovato l’accordo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri avrebbero offerto al giocatore 3.5 milioni a stagione e un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. C’è l’ok dei francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Lantus vuole chiudere per un attaccante e dopo le richieste di Depay si è buttata sucon cui avrebbe giàl’Lantus vuole chiudere per un attaccante e dopo le richieste di Depay si è buttata sucon cui avrebbe giàl’. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri avrebbero offerto al giocatore 3.5 milioni a stagione e un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. C’è l’ok dei francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : #Juve, bloccato #Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di #Depay - forumJuventus : Di Marzio: 'Juve, accordo col Marsiglia per Milik: prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto a 8' ?… - calciomercatoit : ???? - CalcioNews24 : La #Juve ha trovato l'accordo col #Marsiglia per #Milik ?? - elfometador : ??INFO SOS - #Depay, l'accordo #Juventus, il piano #Milik, il retroscena #Rabiot: cosa sta succedendo?? ????????????… -