Il primo confronto tra i leader politici (assente Conte)

(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Non proprio il tanto discusso dibattito in tv, ma il palco del Meeting di Rimini offre aidei vari partiti ('grande' il Movimento 5 stelle) la prima possibilità di confrontarsi vis a vis su diversi temi, dal caro bollette alle tasse sul lavoro, passando per la scuola e la formazione, fino al criticato su più fronti reddito di cittadinanza. E le 'ricette' che Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Antonio Tajani, Ettore Rosato e Maurizio Lupi mettono sul piatto di una affollata platea (che riserva una vera e propria ovazione a Lupi, "giochi in casa", gli dice Giorgio Vittadini, ma anche per Meloni l'accoglienza è calorosa) rispecchiano le divisioni politiche che surriscaldano la campagna elettorale. Da una parte idi FdI e Lega, con il coordinatore nazionale di FI e lo stesso Lupi, ...

Al meeeting di Rimini Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Antonio Tajani, Ettore Rosato e Maurizio Lupi propongono le 'ricette' per salvare il Paese dall'inflazione e dallo sp ...Meeting Rimini, i leader Letta, Meloni, Salvini, Tajani, Di Maio, Lupi e Rosato a confronto su gas ed economia. Conte, non invitato, polemico: "Noi scomodi".