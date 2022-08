Il modello Meeting (che funziona). Antipasto elettorale (Di martedì 23 agosto 2022) Adesso è ufficialmente iniziata. Passate le polemiche sulle alleanze e superata anche la fase calda della presentazione delle liste, ha preso il via definitivamente la campagna elettorale. Un inizio che definire inedito è poco: mai era capitato prima che si votasse dopo l’estate e mai era accaduto che l’avvio della competizione fosse fischiato al Meeting di Rimini. Ma ormai, com’è stato ampiamente sperimentato durante l’ultima legislatura, la politica italiana ci ha abituato praticamente a tutto, a un governo che cade in pieno agosto in uno stabilimento balneare e persino a votare a settembre. Che poi, se c’è un luogo in cui era in qualche modo naturale che la campagna elettorale avesse inizio, questo è certamente il Meeting di Rimini. Per la sua natura sempre più aperta e inclusiva e anche perché nel corso degli anni ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Adesso è ufficialmente iniziata. Passate le polemiche sulle alleanze e superata anche la fase calda della presentazione delle liste, ha preso il via definitivamente la campagna. Un inizio che definire inedito è poco: mai era capitato prima che si votasse dopo l’estate e mai era accaduto che l’avvio della competizione fosse fischiato aldi Rimini. Ma ormai, com’è stato ampiamente sperimentato durante l’ultima legislatura, la politica italiana ci ha abituato praticamente a tutto, a un governo che cade in pieno agosto in uno stabilimento balneare e persino a votare a settembre. Che poi, se c’è un luogo in cui era in qualche modo naturale che la campagnaavesse inizio, questo è certamente ildi Rimini. Per la sua natura sempre più aperta e inclusiva e anche perché nel corso degli anni ...

