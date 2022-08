I buoni postali adesso convengono di più | quanto si guadagna

(Di martedì 23 agosto 2022) Con più di 46 milioni difruttiferiattualmente in essere in tutta la penisola, i motivi per cui gli italiani amano questo strumento di risparmio, insieme ai cosiddetti "libretti", sono abbastanza chiari: si tratta di...

C 'è stato un andamento positivo dei flussi deidopo le significative azioni di riprezzamento intraprese da Cdp a inizio luglio, in risposta al rapido rialzo dei tassi di interesse . L'...Per esempio, lasciare solo una piccola cifra sui conti correnti e investire il resto in titoli emessi dallo Stato italiano o equiparati, come i. Tra l'altro, riducendo la giacenza media ...I buoni postali ora sono sempre più convenienti e non c’è più alcun dubbio. Il rendimento di quelli ordinari, infatti, è tornato a salire e il tasso del prodotto è del 2% contro lo 0,5% precedente. A ...Scopriamo le novità sui Buoni fruttiferi postali e quanto rendono dopo l'intervento del decreto ministeriale di luglio: perché convengono