Gf Vip, “Non rompete i cog**oni”: ha perso la pazienza per le accuse (Di martedì 23 agosto 2022) ; lo sfogo dell’ex concorrente del reality non è passato inosservato. Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura, la nuova edizione del reality più spiato della tv partirà tra qualche settimana, con tantissime novità e colpi di scena. L’edizione numero sette del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 agosto 2022) ; lo sfogo dell’ex concorrente del reality non è passato inosservato. Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura, la nuova edizione del reality più spiato della tv partirà tra qualche settimana, con tantissime novità e colpi di scena. L’edizione numero sette del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

martinalattee : RT @monikindaaaa: Emis Killa critica Riccione, Claudio Cecchetto: «Ci vivo, si sta bene». Il post di Linus: «Estate tranquilla» https://t.c… - RegalinoV : Lulù Selassié nelle vesti di cantante e scrittrice: ecco quando uscirà il suo libro - AngeloPavani68 : @vfeltri #stupropiacenza @EnricoLetta @pdnetwork Tu sei invece il solito fascista che difende i fascisti. Non ti i… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO VIP HA UN DOPPIO PROBLEMA PER 'COLPA' DELLE ELEZIONI. UMBERTO SMAILA NON CI SARA' #GFvip RAI CINEMA… - GiusCandela : ECCO CHI POTEVA CONDURRE 'NON SONO UNA SIGNORA' AL POSTO DI ALBA PARIETTI -