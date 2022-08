Gas, situazione sempre più insostenibile: avanza il lockdown? Lo scenario (Di martedì 23 agosto 2022) Le preoccupazioni che arrivano da Mosca hanno fatto alzare il prezzo del gas del 20%. La situazione si fa sempre più difficile e in attesa del nuovo governo avanza l’idea lockdown. Si tornerà alle chiusure? Il conflitto innescato da Russia e Ucraina ha portato un altro problema al mondo e all’Italia: quello del gas. Dal 25 settembre, ci potrebbero essere nuove e pesantissime decisioni sulla gestione di questo elemento. Un piano di razionamento invernale che potrebbe portare anche a delle chiusure. Adobe StockI prezzi attorno al gas stanno rendendo lo scenario davvero complesso. Solo ad Amsterdam, questo elemento viene tratta ad un prezzo di circa 300 euro per MWh. Di fatto, una cifra che ha segnalato un aumento del 20%. Con i problemi segnalati in Russia, ci potrebbe essere la ... Leggi su chenews (Di martedì 23 agosto 2022) Le preoccupazioni che arrivano da Mosca hanno fatto alzare il prezzo del gas del 20%. Lasi fapiù difficile e in attesa del nuovo governol’idea. Si tornerà alle chiusure? Il conflitto innescato da Russia e Ucraina ha portato un altro problema al mondo e all’Italia: quello del gas. Dal 25 settembre, ci potrebbero essere nuove e pesantissime decisioni sulla gestione di questo elemento. Un piano di razionamento invernale che potrebbe portare anche a delle chiusure. Adobe StockI prezzi attorno al gas stanno rendendo lodavvero complesso. Solo ad Amsterdam, questo elemento viene tratta ad un prezzo di circa 300 euro per MWh. Di fatto, una cifra che ha segnalato un aumento del 20%. Con i problemi segnalati in Russia, ci potrebbe essere la ...

