Fisco e tasse L' opinione di Guido Sapelli sulle proposte delle coalizioni

(Di martedì 23 agosto 2022) Una buona fetta della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre si gioca intorno al tema. Ridurre, limare, riorientare e cambiare il sistema fiscale sembra essere uno dei cardini dei partiti siano essi di centro destra o di centro sinistra. Del resto proprio il temaè destinato a rimanere insoluto nel quadro dell’esperienza del Governo guidato da Mario Draghi visto che la legge delega fiscale non è stata approvata dal Senato prima dell’estate e i tempi per inserire un tale quadro normativo all’interno dei cosiddetti lavori correnti sono davvero stretti. E così centro destra, centro sinistra e centro si sfidano a colpi di proclami in tema. Ledel centrodestra Il programma sottoscritto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e ...

Maumol : La necessità per il nostro Paese è quella di una semplificazione del pagamento delle imposte per i cittadini e per… - bizcommunityit : ##fisco, lavoro, bollette: le posizioni dei quattro schieramenti politici - pleccese : Fisco e partiti, Salvini: flat tax fino a 70 mila euro. Letta: «Tagliare il cuneo fiscale» Lavoro, bollette, tasse:… - CasaItaliaRadio : Fisco e partiti, Salvini: flat tax fino a 70 mila euro. Letta: «Tagliare il cuneo fiscale» Lavoro, bollette, tasse:… - Luxgraph : Fisco e partiti, Salvini: flat tax fino a 70 mila euro. Letta: «Tagliare il cuneo fiscale» Lavoro, bollette, tasse:… -

- - > L'Agenzia delle entrate - Fotogramma . Le prime tre settimane di agosto, tra sapore di vacanza e uffici burocratici chiusi avevano fatto accantonare l'incubo delleda pagare. Ma ilè impietoso ed ecco pronto a richiedere versamenti. Quello di oggi ha rappresentato un vero e proprio "tax day" per i contribuenti del Belpaese, con 179 adempimenti e 168 ...... semplificherebbe e alleggerirebbe il, mentre per il 5,6% attualmente non è possibile introdurla perché costerebbe troppo. Più di un italiano su due è contrario: per il 33,4% levanno ...Le Dogane specificano il nuovo orientamento sul termine di decadenza per il recupero crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze versate in acconto accise gas ed energia ...Con informativa del 1 agosto il CNDCEC rende noto che è in fase di avvio il progetto di digitalizzazione degli Ordini Territoriali. Il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio spiega come il ...