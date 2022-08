(Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “una politica energetica in grado di affrontare l'emergenza, ma anche in grado di garantire ai cittadini un prezzo equo”. Lo ha detto, al Tg4, il vicepresidente e coordinatore di Forza Italia Antonio.“fare scelte strategiche – aggiunge – l'Italia si sta lentamente liberando dalla dipendenza dal gas russo, maancora tempo. Bisogna anche cominciare a pensare al nucleare. E' necessario un”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

... Matteo Salvini e Antonioconcordano sul tetto al prezzo dell', ma rilanciano sul nucleare. Intanto da Bruxelles arriva un messaggio rassicurante: "gli europei saranno al sicuro questo ...Con loro erano presenti anche Luigi Di Maio, Marcello Lupi, Matteo Salvini, Antonioe Ettore ... L'unico punto di scontro, seppur a distanza, con Letta è stato il caro. Alla proposta Pd ... Energia, Tajani "Serve un piano strategico" Qui News elba ROMA (ITALPRESS) - "Serve una politica energetica in grado di affrontare l'emergenza, ma anche in grado di garantire ai cittadini un prezzo equo". Lo ha de ...