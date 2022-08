Dove vedere Napoli-Juve Stabia in tv: in chiaro o a pagamento? (Di martedì 23 agosto 2022) Dove vedere Napoli Juve Stabia – Dopo i due impegni di campionato contro Hellas Verona e Monza, vinti nettamente dal Napoli, il gruppo capitanato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo in vista dell’amichevole programmata proprio nelle scorse ore, contro la Juve Stabia. Occasione per vedere all’opera gli acquisti messi a segno in queste ultime settimane, e non solo. Da Giacomo Raspadori a Giovanni Simeone, passando per Tanguy Ndombele, oltre a Leo Skiri Ostigard e Mathias Olivera. Per l’occasione, inoltre, sarà presentata al pubblico anche la squadra: il club azzurro ha infatti aperto gratuitamente il Diego Armando Maradona, con un’affluenza che di conseguenza sarà di quelle importanti. Un ulteriore segnale ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022)– Dopo i due impegni di campionato contro Hellas Verona e Monza, vinti nettamente dal, il gruppo capitanato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo in vista dell’amichevole programmata proprio nelle scorse ore, contro la. Occasione perall’opera gli acquisti messi a segno in queste ultime settimane, e non solo. Da Giacomo Raspadori a Giovanni Simeone, passando per Tanguy Ndombele, oltre a Leo Skiri Ostigard e Mathias Olivera. Per l’occasione, inoltre, sarà presentata al pubblico anche la squadra: il club azzurro ha infatti aperto gratuitamente il Diego Armando Maradona, con un’affluenza che di conseguenza sarà di quelle importanti. Un ulteriore segnale ...

