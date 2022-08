Bernardeschi non porta rancore: «La cosa bella tra me e la Juventus è stata la sincerità» (Di martedì 23 agosto 2022) Oltre a Dries Mertens, ieri è stato ospite di Pierluigi Pardo a SuperTele, su Dazn, anche Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco della Nazionale di Mancini, compagno di squadra di Lorenzo Insigne al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito, le sue parole. Sulla Mls. «Quando sono arrivato in Canada non mi aspettavo questa intensità. Ovviamente, nella Major League Soccer sono più indietro di noi dal punto di vista tattico. Ma è comunque un campionato molto impegnativo, basti sapere che qui fai tantissimi viaggi. È la prima volta che affronto determinate situazioni. Stiamo giocando contro squadre che non conoscevo. Devo dire che abbiamo avuto un ottimo impatto, sapevamo che era molto difficile visto che quando siamo arrivati la classifica non era buona, eravamo un po’ sotto. Nel complesso, è un progetto che mi piace. Sono rimasto veramente colpito ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Oltre a Dries Mertens, ieri è stato ospite di Pierluigi Pardo a SuperTele, su Dazn, anche Federico. L’esterno d’attacco della Nazionale di Mancini, compagno di squadra di Lorenzo Insigne al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito, le sue parole. Sulla Mls. «Quando sono arrivato in Canada non mi aspettavo questa intensità. Ovviamente, nella Major League Soccer sono più indietro di noi dal punto di vista tattico. Ma è comunque un campionato molto impegnativo, basti sapere che qui fai tantissimi viaggi. È la prima volta che affronto determinate situazioni. Stiamo giocando contro squadre che non conoscevo. Devo dire che abbiamo avuto un ottimo impatto, sapevamo che era molto difficile visto che quando siamo arrivati la classifica non era buona, eravamo un po’ sotto. Nel complesso, è un progetto che mi piace. Sono rimasto veramente colpito ...

