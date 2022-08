WWE | Criptico messaggio di Mustafa Ali | si sta pensando di rilanciarlo?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 agosto 2022)Ali non è mai riuscito a spiccare il volo in WWE. Nel 2019 andò molto vicino ad entrare nel giro titolato ottenendo buone risposte da parte del pubblico. Un infortunio ha bloccato la sua ascesa, favorendo quella di Kofi Kingston. Da quel momento in poi non è più riuscito ad emergere. Il progetto relativo alla Retribution si è rivelato un completo fallimento. Il suo rilancio sembra dovesse avvenire grazie ad una nuova gimmick, ma l’idea venne subito accantonato perche considerata politicamente scomoda. Nuove idee per lui?Ali è rimasto a lungo off screen. Più volte ha chiesto il licenziamento, ma Vince McMahon non lo ha mai voluto liberare. Lo scorso aprile è tornato a farsi vedere a Raw, arrivando ad affrontare l’allora US Champion Theory. Il tutto, però, senza una precisa direzione. Ora che è Triple H a dirigere il booking, ...