Star Wars: come The Mandalorian potrebbe salvare Jar Jar Binks (Di lunedì 22 agosto 2022) Star Wars. Quanto odio si è portato dietro Jar Jar Binks dopo il suo esordio nella Trilogia Prequel? Il personaggio, tanto amato da George Lucas, ha dovuto fare i conti con il pubblico “cresciuto”. Una generazione che ha provato imbarazzo per la scelta di dargli un ruolo da comprimario. E la situazione non è migliorata Leggi su starwarsnews (Di lunedì 22 agosto 2022). Quanto odio si è portato dietro Jar Jardopo il suo esordio nella Trilogia Prequel? Il personaggio, tanto amato da George Lucas, ha dovuto fare i conti con il pubblico “cresciuto”. Una generazione che ha provato imbarazzo per la scelta di dargli un ruolo da comprimario. E la situazione non è migliorata

markius_mk : Stanotte ho sognato che ero ad un raduno di Giorgia Meloni in una grande chiesa tutti vestiti in stile impero di St… - David_c05 : Jon Favreau spiega i collegamenti delle serie di Star Wars - David_c05 : Star Wars: Visions Volume 2 non si limiterà agli anime - zazoomblog : Star Wars Visions: spiegata la rivoluzione per la Stagione 2 - #Visions: #spiegata #rivoluzione - CinemApp_Cinema : Il Trono di Spade, George R.R. Martin vorrebbe un 'universo' in stile Marvel o Star Wars -