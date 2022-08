Roma, Wijnaldum choc: tibia rotta (Di lunedì 22 agosto 2022) Wijnaldum choc: tibia rotta. L’infortunio è arrivato come un vero e proprio dramma, gettando nella disperazione i tifosi giallorossi della Roma e lasciando il ragazzo nell’incertezza: Georginio Wijnaldum ha subito una frattura alla tibia, notizia che lo ha fatto crollare soprattutto nelle prime ore dal crack. Tutto sarebbe avvenuto durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita di oggi contro la Cremonese, pare in uno scontro di gioco con un compagno. Il centrocampista si è preso un po’ di tempo per decidere il da farsi, cambiando idea più volte nella serata di ieri. Stamattina l’ultimo consulto a Villa Stuart, si parla di operazione o di terapia conservativa con gesso prima di un consulto con un esperto di fiducia dei Friedkin, i proprietari. L’operazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022). L’infortunio è arrivato come un vero e proprio dramma, gettando nella disperazione i tifosi giallorossi dellae lasciando il ragazzo nell’incertezza: Georginioha subito una frattura alla, notizia che lo ha fatto crollare soprattutto nelle prime ore dal crack. Tutto sarebbe avvenuto durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita di oggi contro la Cremonese, pare in uno scontro di gioco con un compagno. Il centrocampista si è preso un po’ di tempo per decidere il da farsi, cambiando idea più volte nella serata di ieri. Stamattina l’ultimo consulto a Villa Stuart, si parla di operazione o di terapia conservativa con gesso prima di un consulto con un esperto di fiducia dei Friedkin, i proprietari. L’operazione ...

