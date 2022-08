Roma e Juventus in campo, si chiude la 2ª giornata: precedenti, favorite e calciatori a confronto (Di lunedì 22 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si chiude stasera con due attese protagoniste, Juventus e Roma. I bianconeri volano a Marassi dove saranno ospiti di una Sampdoria che gioca nuovamente tra le mura amiche con la speranza di riscattare il ko subito contro l’Atalanta. Impresa decisamente complessa per i doriani visto che la Juventus, per gli esperti Sisal, è ampiamente favorita a 1,60 contro il 5,75 della Samp mentre per il pareggio si scende a 4,00. Una forbice ampia dovuta al fatto che i ragazzi di Allegri vengono da 6 successi consecutivi, in campionato, contro i liguri. Un bilancio ancora più impietoso se si allarga la fascia temporale agli ultimi 9 anni: 15 vittorie della Juventus, un pareggio e due successi doriani. In tre degli ultimi cinque incroci, inoltre, i bianconeri non hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) La secondadi Serie A sistasera con due attese protagoniste,. I bianconeri volano a Marassi dove saranno ospiti di una Sampdoria che gioca nuovamente tra le mura amiche con la speranza di riscattare il ko subito contro l’Atalanta. Impresa decisamente complessa per i doriani visto che la, per gli esperti Sisal, è ampiamente favorita a 1,60 contro il 5,75 della Samp mentre per il pareggio si scende a 4,00. Una forbice ampia dovuta al fatto che i ragazzi di Allegri vengono da 6 successi consecutivi, in campionato, contro i liguri. Un bilancio ancora più impietoso se si allarga la fascia temporale agli ultimi 9 anni: 15 vittorie della, un pareggio e due successi doriani. In tre degli ultimi cinque incroci, inoltre, i bianconeri non hanno ...

