Riassunto e gol di Atalanta-Milan (1-1) della 2° giornata di Serie A 2022-2023 (Di lunedì 22 agosto 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 21/08/2022 alle 23:19 est L’algerino ha pareggiato la partita contro l’Atalanta nel secondo tempo Gli uomini di Pioli aggiungono quattro punti su sei possibili in questo inizio di Serie A Il Milan ha strappato un punto all’Atalanta (1-1) grazie al gol di Bennacer. La squadra di Gasperini passa in vantaggio prima della mezz’ora con un gol di Malinovskyi, ma i rossoneri evitano la sconfitta nel secondo tempo e restano imbattuti in Serie A. Le due formazioni hanno 4 punti, 2 dietro Napoli e Inter, capolista del Calcio. ATA MILLE FORMAZIONI Atalanta Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (Okoli, 82?), Hateboer, De Roon; Koopmeiners, Maehle, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 21/08/alle 23:19 est L’algerino ha pareggiato la partita contro l’nel secondo tempo Gli uomini di Pioli aggiungono quattro punti su sei possibili in questo inizio diA Ilha strappato un punto all’(1-1) grazie al gol di Bennacer. La squadra di Gasperini passa in vantaggio primamezz’ora con un gol di Malinovskyi, ma i rossoneri evitano la sconfitta nel secondo tempo e restano imbattuti inA. Le due formazioni hanno 4 punti, 2 dietro Napoli e Inter, capolista del Calcio. ATA MILLE FORMAZIONIMusso; Toloi, Demiral, Djimsiti (Okoli, 82?), Hateboer, De Roon; Koopmeiners, Maehle, ...

AleBaroAB : Mentre su 3Sport va in onda il servizio con tutti i gol... sul mio blog ho pubblicato il riassunto della 6a giornat… - muzzojuv : Così come #Paredes segue ed esulta al gol del fideo, mamma #Rabiot spara alto e non trova l’accordo col Man United.… - zazoomblog : Riassunto e gol di Verona – Napoli (2-5) partita della prima giornata - #Riassunto #Verona #Napoli #(2-5) - zazoomblog : Riassunto e gol di Verona – Napoli (2-5) partita della prima giornata - #Riassunto #Verona #Napoli #(2-5) - ceschreal92 : @XxviiEmma2 Sul sito della Juventus nella sezione JuveTv c’è un video che è una specie di riassunto della partita i… -