Ponticelli | in auto con la fidanzata | 25enne ferito a colpi di pistola

Leggi su 2anews

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il giovane era in macchina con lanel quartiere, a Napoli, quando all’improvviso è comparso uno sconosciuto che ha aperto il fuoco. E’ stato raggiunto da trediesplosi da uno sconosciuto mentre era sotto casa della sua. Il fatto è accaduto sabato notte in via Scarpetta, nel quartiere napoletano