Nunzio Stancampiano ritrova l’amore e torna ad Amici

É il caso di dire che dopo la sua fortunata partecipazione ad Amici 21 (dove, lo ricordiamo, è entrato solo perché Mattia Zenzola si è infortunato, visto che in precedenza era stato scartato) per Nunzio Stancampiano si sono spalancate le porte del successo. Non solo infatti il ballerino di latino-americano sembra aver trovato l'amore con la collega Cosmary Fasanelli, ex del cantante Alex Rina, con la quale è stato fotografato mano nella mano, ma anche lavorativamente parlando per Nunzio Stancampiano è un periodo d'oro. Dopo essere stato nel corso di ballo di "Battiti Live", infatti, Nunzio tornerà ad Amici 22 come ospite della prima puntata assieme a un gruppo selezionatissimo di ex di Amici. E sembra che Maria De Filippi voglia ...

