Napoli, Keylor Navas sempre più vicino: il portiere è però fermo ai box in casa Psg (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Napoli è sempre più vicino a Keylor Navas. Il portiere costaricano non è infatti stato convocato per la sfida giocata dal Psg in casa del Lille per un fastidio alla zona lombare e sfrutterà quindi i due giorni di riposo concessi da mister Galtier alla squadra per curarsi presso le strutture di Camp des Loges, il centro di allenamento dei parigini. Secondo quando riportato da L’Equipe, domani il portiere avrà un nuovo consulto medico per capire meglio la gravità del suo infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilpiù. Ilcostaricano non è infatti stato convocato per la sfida giocata dal Psg indel Lille per un fastidio alla zona lombare e sfrutterà quindi i due giorni di riposo concessi da mister Galtier alla squadra per curarsi presso le strutture di Camp des Loges, il centro di allenamento dei parigini. Secondo quando riportato da L’Equipe, domani ilavrà un nuovo consulto medico per capire meglio la gravità del suo infortunio. SportFace.

