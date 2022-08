Milan | individuato il sostituto di Kessiè | Maldini tenta l’affondo!

(Di lunedì 22 agosto 2022) Brutto pareggio in casa dell’Atalanta che ferma ilcapolista. Pioli, nonostante il risultato, si è ritenuto soddisfatto della prestazione ai microfoni durante la conferenza post-partita, vedendo i suoi molto in palla nonostante il risultato non all’altezza. Intanto, per quanto riguarda il mercato in entrata,e Massara sono ancora a lavoro per cercare di trovare unall’altezza di. Aster Vranckx VfL WolfsburgSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport stanno salendo con forza le quotazioni di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg che è nel mirino anche del Bologna. La dirigenza rossonera vorrebbe acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altri nomi sul taccuino sono Jean Onana del Bordeaux e, soprattutto, Raphael Onyedika, del ...

Spazio Milan

... giocatorecome elemento utile per completare l'organico a disposizione di mister ...giornata di lunedì per concludere la trattativa mentre per Vranckx si segnala la concorrenza del. ..., Marco Asensiocome rinforzo per l'attacco ., oltre a Marco Asensio sondato Ziyech . La strategia delper acquisire Marco Asensio ., Marco Asensiocome ... Calciomercato Milan, individuato il rinforzo per la difesa: dalla Ligue 1! Il giocatore del Midtjylland è il preferito per rinforzare la mediana rossonera, ma ancora Maldini e Massara non hanno trovato la quadra col club danese. Milan, non solo Onyedika: gli occhi di Maldini ...La pista Onyedika si complica e ora il Milan è costretto a trovare altre soluzioni sul mercato, ecco le ultime news da Gianluca Di Marzio ...