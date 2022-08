Lite in spiaggia in Salento, bagnante ferito con ombrellone (Di lunedì 22 agosto 2022) Finisce in rissa l'occupazione oltremisura di un tratto di spiaggia libera in Salento da parte di alcuni bagnanti. E' accaduto ieri a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, in un tratto di arenile ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Finisce in rissa l'occupazione oltremisura di un tratto dilibera inda parte di alcuni bagnanti. E' accaduto ieri a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, in un tratto di arenile ...

infoitinterno : Salento, lite per un posto in spiaggia a Torre dell'Orso degenara in rissa: un ferito alla testa - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Salento, lite per un posto in spiaggia a Torre dell'Orso degenara in rissa: un ferito alla testa. Paura tra i turisti https… - Gazzettino : Salento, lite per un posto in spiaggia a Torre dell'Orso degenara in rissa: un ferito alla testa. Paura tra i turis… - CarlinoMacerata : Non può avvicinarla, ma va lo stesso dalla ex: scoppia la lite in spiaggia - salernonotizie : Lite in spiaggia a Salerno per un cellulare: interviene la Polizia -