(Di lunedì 22 agosto 2022) A quasi 48 ore dall’attentato nel quale è morta, figlia di Alexander Dugin, Il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (FSB) che svolge compiti per garantire la sicurezza interna della Federazione Russa ha già trovato il colpevole o meglio la colpevole. Per gli 007 dia piazzare la bomba (400 grammi di tritolo) sotto il sedile del SUV Toyota Land Cruiser con alla guida la 30ennesarebbela cittadinaNatalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia, rende noto l'agenzia russa Tass: «A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l'omicidio della giornalista». Natalya Vovk Secondo ...