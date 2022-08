L’amico non risponde, lui chiama i Carabinieri e lo salva (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Preoccupato perché L’amico non si faceva sentire da due giorni, ha contattato i Carabinieri e lo ha così salvato. E’ accaduto a Santa Maria a Vico, nel Casertano. I militari si sono precipitati a casa dell’uomo, un 72enne, che da 48 ore non rispondeva ad alcuna chiamata; all’esterno dell’abitazione c’era pure l’altro anziano che li aveva contattati, e che era subito andato a casa delL’amico scoprendo che da due giorni non usciva di casa. Uno dei militari, guardando all’interno della casa da una finestra, ha visto un corpo a terra e così è scattato l’intervento. Il 72enne, che era stato colto da malore, è stato soccorso e rianimato dal personale del 118, quindi è stato portato all’ospedale di Caserta per gli esami clinici, ma non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Preoccupato perchénon si faceva sentire da due giorni, ha contattato ie lo ha cosìto. E’ accaduto a Santa Maria a Vico, nel Casertano. I militari si sono precipitati a casa dell’uomo, un 72enne, che da 48 ore nonva ad alcunata; all’esterno dell’abitazione c’era pure l’altro anziano che li aveva contattati, e che era subito andato a casa delscoprendo che da due giorni non usciva di casa. Uno dei militari, guardando all’interno della casa da una finestra, ha visto un corpo a terra e così è scattato l’intervento. Il 72enne, che era stato colto da malore, è stato soccorso e rianimato dal personale del 118, quindi è stato portato all’ospedale di Caserta per gli esami clinici, ma non ...

borghi_claudio : Non può poi mancare l'On. @ManfrediPotenti, amico e collega, dalla provincia di Livorno, a cui è stato affidato dal… - lauraboldrini : Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi… - LiaCapizzi : Una finale 1500 che è un romanzo. L'ORO di Romanchuk, lo storico rivale ucraino che è un amico. 'Vieni ad allenart… - salvooo75 : Acerbi e l'amico Pastorello... Avessero un minimo di orgoglio e amor proprio... Starebbero lontani da una squadra c… - mattinodinapoli : Caserta, l'amico non risponde: lui chiama i carabinieri e lo salva -