L' allenatore di Jacobs tuona | ' non è stato tutelato | non si tratta così un campione olimpico'

Sport_Fair : Le prime polemiche dopo l'Europeo di #atletica: l'allenatore di #Jacobs sbotta - infoitsport : Su Jacobs volano stracci azzurri. L'allenatore: «Gestito male, lo dovevano fermare prima» - napolista : Su Jacobs volano stracci azzurri. L’allenatore: «Gestito male, lo dovevano fermare prima» Camossi a La Stampa: “No… - infoitsport : Mei: 'La staffetta? Jacobs voleva correre, il suo allenatore era perplesso. Ma niente liti' - infoitsport : Europei, il presidente federale Mei: 'Jacobs voleva correre la 4x100, nessuna lite col suo allenatore' -

E' scoppiata anche una polemica e il protagonista è stato proprio Marcell. L'azzurro non è sceso in pista nella 4 100 a causa di un problema fisico. L'Paolo Camossi ha tuonato in un'...Giulia Zonca per www.lastampa.itLa 4x100 mancata diventa la staffetta infinita. Una riunione collettiva (piuttosto agitata) e molti confronti dopo l'ennesimo stop di Marcell, le tensioni non si sono sciolte. Il presidente Mei parla di 'errori ...L’Europeo di atletica a Monaco di Baviera si è concluso con il rendimento altissimo degli atleti italiani, il bilancio è stato più che positivo. Le soddisfazioni sono arrivate da Jacobs nei 100 metri, ...Al termine degli Europei tiene banco l'assenza di Marcell Jacobs alla staffetta, in sua difesa interviene coach Camossi.