La moda “Naif” a bordo piscina al Kursaal Bistrot di Ostia

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 22 agosto 2022) Una location particolare che lascerà i tuoi invitati a bocca aperta? Per festeggiare il compleanno adil mare è sempre un’ottima scelta: con la sua favolosa terrazza sul mare e la storicailrenderà indimenticabile il tuo giorno speciale. Laè la cornice dei numerosi eventi nella location “” con uno stile orientale fatto di luci soffuse e musica d’atmosfera, dove è possibile celebrare il tuo giorno con un divertente compleanno a. Sono sempre di più le persone che scelgono ilcome location per i propri eventi: compleanno, laurea, battessimo, comunione, cene e pranzi aziendali, baby shower o la tua proposta di matrimonio potranno essere organizzati su misura, in base alle ...