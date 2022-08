Felix Gyan infortuna Wijnaldum in allenamento: piovono insulti razzisti sul calciatore della Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport riferisce di un Mourinho nervosissimo, forse proprio con il giovane Felix per via della sua entrata troppo decisa per una partitella d'allenamento. La questione infortunio ... Leggi su notizie.virgilio (Di lunedì 22 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport riferisce di un Mourinho nervosissimo, forse proprio con il giovaneper viasua entrata troppo decisa per una partitella d'. La questione infortunio ...

LucaMou1927 : RT @se__telefoNANDO: 'Ma poverino Felix sono cose che possono succedere' MANCO PER IL CAZZO. Un crociato può succedere, un collaterale, u… - se__telefoNANDO : 'Ma poverino Felix sono cose che possono succedere' MANCO PER IL CAZZO. Un crociato può succedere, un collaterale… - Leryn23212354 : RT @romanista_pazzo: Ricapitolando un certo Felix Afena-Gyan rischia di farci perdere 7 milioni dalla Cremonese, rallentando anche l'arrivo… - MaiSolaMatic : Dopo un’estate di euforia, il signor Felix Afen-Gyan ci riporta tutti quanti con i piedi per terra e ci ricorda che… - FrancescoCreoo : RT @romanista_pazzo: Ricapitolando un certo Felix Afena-Gyan rischia di farci perdere 7 milioni dalla Cremonese, rallentando anche l'arrivo… -