F1, Daniel Ricciardo vuole restare a tutti i costi nel Circus anche nel 2023. Però ne avrà la possibilità? (Di lunedì 22 agosto 2022) Professionalmente parlando, Daniel Ricciardo si trova sull’orlo del baratro, avendo appreso che McLaren ha l’intenzione di rescindere anticipatamente il contratto desinato a scadere a fine 2023. Come è noto, dopo aver messo gli occhi su Oscar Piastri, il team di Woking sta cercando in ogni modo di strapparlo all’Alpine per rimpiazzare un australiano con un altro. Se il trasferimento del ventunenne aussie dalla squadra francese a quella britannica dovesse andare in porto, allora il suo ben più esperto connazionale dovrebbe cercarsi un nuovo volante. Già, ma dove? In F1 o altrove? “Sono ancora motivato al 100%. Solo venti piloti possono correre in Formula Uno e il fatto di poter essere uno di loro mi stimola tantissimo. Sia chiaro, non per fare semplicemente atto di presenza, bensì per impormi come uno dei migliori del lotto. Adoro ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Professionalmente parlando,si trova sull’orlo del baratro, avendo appreso che McLaren ha l’intenzione di rescindere anticipatamente il contratto desinato a scadere a fine. Come è noto, dopo aver messo gli occhi su Oscar Piastri, il team di Woking sta cercando in ogni modo di strapparlo all’Alpine per rimpiazzare un australiano con un altro. Se il trasferimento del ventunenne aussie dalla squadra francese a quella britannica dovesse andare in porto, allora il suo ben più esperto connazionale dovrebbe cercarsi un nuovo volante. Già, ma dove? In F1 o altrove? “Sono ancora motivato al 100%. Solo venti piloti possono correre in Formula Uno e il fatto di poter essere uno di loro mi stimola tantissimo. Sia chiaro, non per fare semplicemente atto di presenza, bensì per impormi come uno dei migliori del lotto. Adoro ...

