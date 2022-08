Elezioni, conto alla rovescia per le liste: a che punto sono i partiti a poche ore dalla scadenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo giorni di indiscrezioni, polemiche, rinunce ed esclusioni eccellenti, alle 20 di oggi scatta la scadenza per presentare in Corte d’Appello le liste dei candidati alle Elezioni del prossimo 25 settembre. Già ieri, diversi dei partiti minori che al momento non sono presenti in Parlamento avevano consegnato le candidature, in certi casi presentandosi negli uffici ben prima dell’orario di apertura. Tra chi ha già messo i nomi nero su bianco c’è Italexit, di Gianluigi Paragone, i primi ad arrivare a Roma. A Milano, invece, ad attendere i funzionari c’erano i Gilet Arancioni dell’ex generale Antonio Pappalardo dalle 4.30 del mattino. Ad essere già sicuro dei suoi è anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di Unione Popolare. liste depositate anche per Free di Marco Lusetti, ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo giorni di indiscrezioni, polemiche, rinunce ed esclusioni eccellenti, alle 20 di oggi scatta laper presentare in Corte d’Appello ledei candidati alledel prossimo 25 settembre. Già ieri, diversi deiminori che al momento nonpresenti in Parlamento avevano consegnato le candidature, in certi casi presentandosi negli uffici ben prima dell’orario di apertura. Tra chi ha già messo i nomi nero su bianco c’è Italexit, di Gianluigi Paragone, i primi ad arrivare a Roma. A Milano, invece, ad attendere i funzionari c’erano i Gilet Arancioni dell’ex generale Antonio Pappalardo dalle 4.30 del mattino. Ad essere già sicuro dei suoi è anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di Unione Popolare.depositate anche per Free di Marco Lusetti, ...

LaStampa : 37 giorni al voto - Le ombre russe si allungano sulle urne E a destra regna un silenzio assordante - GiusPecoraro : RT @francescagraz1: L'Italia cresce più della zona €: superata Germania, doppiata Francia. Nel confronto in Europa, il Pil dell'Italia ha u… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: L'Italia cresce più della zona €: superata Germania, doppiata Francia. Nel confronto in Europa, il Pil dell'Italia ha u… - mspagnoletto : @MaxGramel @Corriere Coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi, in un momento in cui il nostro paese necessat… - novasocialnews : Elezioni 2022, accuse a candidata M5s-responsabile Caf: 'A parlamentarie votò per conto altri'… -