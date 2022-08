Elezioni 2022 | Salvini | “Con partito Putin non c’è più nessun rapporto”

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non c’è piùtipo di” con ildi Vladimir. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo, ospite de ‘La corsa al voto’ su La7 che a proposito dell’attentato a Darya Dugina, figlia dell’ideologo di, dice: “Piango una donna che non meritava di fare quella fine, purtroppo quando scoppiano guerre i morti ci sono da ambo le parti, non ho l’arroganza di dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio”. “Spero che questa stramaledetta guerra finisca – ribadisce il leader della Lega – per salvare migliaia di vite e tornare a un prezzo normale del gas”, altrimenti “si rischia il razionamento”. “Bisogna estrarre più gas”, afferma, e pensare a “una partnership italo-francese” per il nucleare. Lo ha affermato il segretario ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - giomo2 : RT @riotta: Su @Pontifex_it Cei Zuppi Chiesa ed elezioni 2022 da leggere oggi @dariodivico @Corriere e @albertomelloni @repubblica sulla fa… - madonielive : Elezioni – “La chiamano politica” scrive il Sindaco di Termini -

la Repubblica

La richiesta di Salvini: 'Sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con ...D'altronde, questesegnano il ritorno nell'agone nazionale di Silvio Berlusconi , che corre per il Senato, da cui uscì nove anni fa dopo una condanna definitiva a quattro anni per frode ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie di oggi: Letta attacca Meloni - la Repubblica Entrambi sono espressioni di 'Italia al .... La consigliere regionale e già consigliere comunale di Taggia invece farà parte della lista plurinominale alla ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più ...