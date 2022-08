Controlli carabinieri ad Arzano, multe, denunce e sequestri (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – multe per infrazioni stradali per un totale di quasi ventimila euro sono state contestate dai carabinieri nel corso di un ampio servizio di controllo del territorio ad Arzano. Tra le violazioni riscontrate: guida senza patente con sequestro dei relativi veicoli, guida senza copertura assicurativa, guida di motocicli senza casco, circolazione senza targa e guida con patente scaduta. I carabinieri della Compagnia di Casoria insieme a quelli della Tenenza di Arzano hanno inoltre denunciato due pregiudicati per guida reiterata senza patente. Sono stati 65 i soggetti controllati durante il servizio. Sequestrata una modica quantità di marjuana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per infrazioni stradali per un totale di quasi ventimila euro sono state contestate dainel corso di un ampio servizio di controllo del territorio ad. Tra le violazioni riscontrate: guida senza patente con sequestro dei relativi veicoli, guida senza copertura assicurativa, guida di motocicli senza casco, circolazione senza targa e guida con patente scaduta. Idella Compagnia di Casoria insieme a quelli della Tenenza dihanno inoltre denunciato due pregiudicati per guida reiterata senza patente. Sono stati 65 i soggetti controllati durante il servizio. Sequestrata una modica quantità di marjuana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

