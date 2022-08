(Di lunedì 22 agosto 2022) Ha mandato in ferie la Formula 1 prendendosi la scena, protagonista del mercato piloti con l'annuncio del passaggio in Aston Martin nel 2023. Spa, Gran Premio del Belgio, per riprendere l'attività in ...

SimonTheWatcher : @GMandorlini @poesiadeimotori @c2amaranello Che la RB fosse un razzo in qualifica lo dicevano tutti, ma la Ferrari… - SimonTheWatcher : @GMandorlini @poesiadeimotori @c2amaranello Nel 2012 non c'è stata dominanza RB, soprattutto nella prima parte di s… - Yakzy17 : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc @SFerrariClub Ero nella mia vecchia casa,vidi mio padre guardare l… -

Autosprint.it

Fernando, al Red Bull Ring, ha vissuto il week end delle moto in Stiria , nel corso del quale è stata rivelata la novità del format in arrivo il prossimo anno: l'introduzione della gara ...VEDI ANCHE, l'Aston Martin un'altra scelta sbagliata "La gente non sa cosa c'è dietro" ... Anche se ha iniziato ad andare meglio nelle ultime, la relazione apparentemente è già stata ... Alonso e le gare Sprint, la F1 impara dalla MotoGP Ospite di Aprilia nel round austriaco della MotoGP, Fernando ha indicato un dettaglio del format di gara Sprint 2023 in arrivo nel motomondale al quale la F1 potrebbe guardare ...Qui tutto quello che c'è da sapere sul nuovo format del week end di gara per l'anno prossimo dal 2023 sprint race in motogp. Ufficiale l'introduzione, dal 2023, della Gara Sprint al sabato, in tutti i ...