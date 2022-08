WWE | Si starebbe pensando al TV-14 in modo da evitare di censurare i cori dei fan

(Di domenica 21 agosto 2022) Uno dei temi più discussi nell’ultimo periodo è stato quello inerente al possibile ritorno al TV-14 per la programmazione della WWE. Il primo a lanciare la bomba fu il noto giornalista del settore Andrew Zarian, il quale aveva previsto che Raw sarebbe tornato al TV-14 a partire dall’episodio del 18 luglio. La notizia è stata prontamente smentita dopo qualche giorno ma le voci inerenti al ritorno ad una programmazione più ‘edgy’ per quanto riguarda la WWE non si sono mai fermate ed a tal proposito il famoso giornalista Bryan Alvarez ha recentemente parlato di uno dei motivi per il quale la federazione di Wrestling più grande al mondo spingerebbe al ritorno TV-14. Mai piùeditati Nel corso di un episodio del ‘Bryan & Vinny show’ in onda su F4WOnline.com, Bryan Alvarez ha svelato che la WWE sarebbe favorevole al TV-14 per non essere più costretta ...

