WWE: L'ex Emma vuole tornare? Madcap Moss da un indizio sui social dopo l'addio ad Impact (Di domenica 21 agosto 2022) Come già anticipato, c'è un nuovo free agent disponibile a firmare con la WWE, la AEW o qualsiasi altra grande compagnia di wrestling. Tenille Dashwood ha confermato su Twitter di essere effettivamente una free agent. Il suo contratto con Impact Wrestling è scaduto di recente, il che significa che potrebbe apparire ovunque nei prossimi giorni o settimane. Il tweet della Dashwood contiene semplicemente uno screenshot che mostra la definizione di "free agent" e include l'emoji degli occhietti che si guardano in giro. Sotto il suo tweet (vedi sotto), il suo fidanzato e attuale star della WWE Madcap Moss ha aggiunto tre emoji dello stesso tipo. — Madcap Moss (@MadcapMoss) August 21, 2022 Non sappiamo se davvero Triple H sta pensando di riportare in squadra ...

