Walter Siti: "Demonizzare Meloni l'aiuterà a vincere" (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scrittore ad Huffpost: "La sinistra stenta a chiarire le proprie radici culturali. Voterò Pd, ma non sarei dispiaciuto se si verificasse l'alternanza con la destra al potere" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 agosto 2022) Lo scrittore ad Huffpost: "La sinistra stenta a chiarire le proprie radici culturali. Voterò Pd, ma non sarei dispiaciuto se si verificasse l'alternanza con la destra al potere"

HuffPostItalia : Walter Siti: 'Demonizzare Meloni l'aiuterà a vincere' - ky__jean_ : sosia crucco di walter siti. - eli_grandi : Walter Siti. Mi interessa più Leopardi o un culturista nudo?: - RiccardoDiSte11 : @walter_lagana @Resistenza1967 Ma guardi che non siamo in tribunale e lei non é un magistrato. Do per scontato che… - Francesco_Morra : 4 of 5 stars to Troppi paradisi by Walter Siti -