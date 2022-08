Violentata in strada in pieno centro: orrore a Piacenza, arrestato un 27enne richiedente asilo. Ira Salvini: 'Ora basta!' (Di domenica 21 agosto 2022) Un giovane richiedente asilo della Guinea di 27 anni è stato arrestato stamattina all'alba dalla polizia a Piacenza: le volanti lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in strada , in ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Un giovanedella Guinea di 27 anni è statostamattina all'alba dalla polizia a: le volanti lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in, in ...

schizzechea1 : ????EMERGENZA AFRICANA: ORMAI STUPRANO LE DONNE PER STRADA????#Piacenza ucraina di 55 anni violentata in strada da una… - Fashiondonne1 : DA CITTADINA ITALIANA, CHIEDO ANCHE LA CONDANNA PER CHI HA PERMESSO TUTTO QUESTO, NEL GOVERNO. GRAZIE! Piacenza, uc… - schizzechea1 : @tarasconi @AssembleaER Oggi, #21agosto2022, parliamo della donna ucraina di 55 anni violentata in strada da una vo… - leggoit : Violentata in strada in pieno centro: orrore a #piacenza, arrestato un 27enne richiedente asilo. Ira Salvini: «Ora… - com_notizie : #Stupro in strada a #Piacenza. Un #richiedenteasilo della #Guinea ha aggredito e violentato una donna ucraina. I vi… -