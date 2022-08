Storia consolare | Marco Attilio Regolo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 agosto 2022) Nel 256 a.C.,, console di origine plebea, sconfisse la flotta cartaginese nelle vicinanze del promontorio Ecnomo. Fu una delle più grandi battaglie navali dell’antichità che stabilì la supremazia di Roma su tutto il Mediterraneo. In questo modo, i Romani si apersero la via dell’Africa, doveportò la guerra e ottenne altri successi come quelli di Clupea (oggi Kelibia, nei pressi di Capo Bon) e di Adys (a circa venti chilometri dall’odierna Tunisi). Dopo che i tentativi di siglare una pace furono falliti, i Cartaginesi, grazie all’opera del generale spartano Santippo, sconfisseropresso Tunisi; lo fecero prigioniero e chiusero così di colpo il primo tentativo romano di dominare la Libia. Secondo la tradizione, dopo ...