Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Ho speso tanto per rientrare sulla fuga e sofferto questo mare” (Di domenica 21 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri deve fare i conti con una prestazione che non ci si aspettava, ma che fa parte anche della normalità delle cose. La 10 km degli Europei di Nuoto di fondo a Ostia ha sorriso a Domenico Acerenza e non al fuoriclasse carpigiano, che tanto ha sofferto il mare assai increspato per la sua nuotata molto di leggerezza, non è riuscito a fare la differenza. Inoltre, la fuga dall’inizio dell’ungherese Dávid Betlehem ha costretto Paltrinieri ad agire di conseguenza, spendendo non poche energie all’inseguimento. Ecco che nelle fasi finali, quando l’azione del magiaro è venuta meno, Greg non è stato in grado di innescare la solita progressione, chiudendo settimo. “C’era un mare bestiale, mi ha distrutto l’inseguimento e sono ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)deve fare i conti con una prestazione che non ci si aspettava, ma che fa parte anche della normalità delle cose. La 10 km degli Europei didi fondo a Ostia ha sorriso a Domenico Acerenza e non al fuoriclasse carpigiano, chehailassai increspato per la sua nuotata molto di leggerezza, non è riuscito a fare la differenza. Inoltre, ladall’inizio dell’ungherese Dávid Betlehem ha costrettoad agire di conseguenza, spendendo non poche energie all’inseguimento. Ecco che nelle fasi finali, quando l’azione del magiaro è venuta meno, Greg non è stato in grado di innescare la solita progressione, chiudendo settimo. “C’era unbestiale, mi ha distrutto l’inseguimento e sono ...

