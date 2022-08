MotoGP | le pagelle del GP d’Austria Bagnaia perfetto | Quartararo anche di più Viñales torna Mr Hyde

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Gran Premiodisi è concluso con la vittoria di Francescodavanti a Fabio. Un risultato che fa sorridere entrambi, Pecco per aver arpionato un successo parziale, El Diablo per aver massimizzato il proprio potenziale in ottica iridata. Non sono però stati gli unici grandi protagonisti dell’appuntamento. Andiamo a fare ledegli uomini più in vista del tredicesimo round del Mondiale 2022. Francesco(Ducati) – VOTO 10: ha conquistato la vittoria in partenza, “bruciando” Enea Bastianini e ponendosi subito al comando, potendo così impostare la gara a suo piacimento. Bravo soprattutto a mantenere alta la concentrazionequando è diventato consapevole di aver acquisito il successo, segno di come forse sia giunto alla ...

