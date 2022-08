MotoGP, Aleix Espargarò: “Questo sesto posto mi rende in ogni caso contento” (Di domenica 21 agosto 2022) Aleix Espargarò ha riportato alla stampa le propri sensazioni al termine del Gran Premio d’Austria, 13mo round del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di Aprilia ha concluso in sesta piazza terminando alle spalle dal francese Johann Zarco Pramac) ed il nostro Luca Marini (VR46). Il catalano ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Bisogna avere pazienza, ci sono delle piste in cui siamo andati meglio. Questo sesto posto mi rende in ogni caso contento, ho dato il massimo e da metà gara la gomma ha faticato parecchio”. L’iberico ha spiegato che i problemi con le coperture sono nati da quanto accaduto sulla griglia di partenza. L’abbassatore dell’Aprilia non ha infatti lavorato correttamente, una ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha riportato alla stampa le propri sensazioni al termine del Gran Premio d’Austria, 13mo round del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di Aprilia ha concluso in sesta piazza terminando alle spalle dal francese Johann Zarco Pramac) ed il nostro Luca Marini (VR46). Il catalano ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Bisogna avere pazienza, ci sono delle piste in cui siamo andati meglio.miin, ho dato il massimo e da metà gara la gomma ha faticato parecchio”. L’iberico ha spiegato che i problemi con le coperture sono nati da quanto accaduto sulla griglia di partenza. L’abbassatore dell’Aprilia non ha infatti lavorato correttamente, una ...

