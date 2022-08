Maria De Filippi | costretta a prendere la drastica decisione | La sua vita stravolta

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 21 agosto 2022) La rivelazione diDeha lasciato i suoi fan assolutamente senza parole. La suada unaUn personaggio iconico, un punto di riferimento per migliaia di telespettatori.Dead oggi rappresenta una delle donne più potenti dell’intero panorama televisivo nazionale. Il tutto è frutto di un lavoro certosino svolto in questi anni. I suoi programmi sono in assoluto tra i più seguiti di tutto il palinsesto nazionale. E’ proprio per questo che in casa Mediaset hanno in grade considerazioneed il grande lavoro fatto fino a qui. C’è fiducia anche per il futuro, visto che proprio i format che portano in calce la firma disono tra i più seguiti, al netto del ...