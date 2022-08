Legambiente: “Mare inagibile per mala gestione del ciclo delle acque” (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un’estate all’insegna del ‘Mare negato’ per molti cittadini e turisti che stanno affollando le nostre coste. Gli episodi della costiera sorrentina, del litorale torrese e non ultimo il problema ‘topi’ che ha colpito Nisida e la costa posillipina sono frutto di una malagestione del ciclo delle acque, di un problema atavico che si ripropone con i temporali estivi: foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge e rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in Mare”. Lo afferma Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un’estate all’insegna del ‘negato’ per molti cittadini e turisti che stanno affollando le nostre coste. Gli episodi della costiera sorrentina, del litorale torrese e non ultimo il problema ‘topi’ che ha colpito Nisida e la costa posillipina sono frutto di unadel, di un problema atavico che si ripropone con i temporali estivi: foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge e rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in”. Lo afferma Mariateresa Imparato, presidenteCampania, ...

Agenzia_Ansa : E' 'fuorilegge' il 32% delle acque costiere e dei laghi analizzate da Legambiente con le campagne di Goletta Verde.… - fermalefakenews : Legambiente: «Fuorilegge il 32% di acque di mare e laghi in Italia» - ProDocente : Legambiente: «Fuorilegge il 32% di acque di mare e laghi in Italia» - gingerotto : @comunenardo1 @Legambiente a #santisidoro un’iniziativa per sensibilizzare al recupero della plastica in mare div… - damorantonio : RT @antop131: Legambiente ha appurato che in Calabria,il mare Ionio e Tirreno stupendo, è inquinato per mancanza di adeguati https://t.co… -