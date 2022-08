Kvaratskhelia show: gol favoloso, il Maradona esplode – VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio col Monza grazie al gol bellissimo di Kvaratskhelia e di Osimhen. Un destro a giro favoloso quello del georgiano che segna due gol in due partite, segnando un altro record nella sua brevissima carriera da giocatore del Napoli in Serie A. Kvaratskhelia gol in Napoli-Monza Il Napoli poteva andare in vantaggio almeno in tre occasioni, due volte da calcio d’angolo con Kim e Osimhen, ma anche con Anguissa che calcia a botta sicura ma il pallone viene fermato con un mano da Ranocchia in maniera evidente, ma clamorosamente né l’arbitro né il Var chiamano il rigore per il Napoli. Ma il Napoli è padrone del campo, ma per sbloccare una partita difficile serve il colpo del campione. Così ci pensa Kvaratkshelia a sbloccare il match con un tiro a giro semplicemente stupendo che entra all’incrocio dei ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio col Monza grazie al gol bellissimo die di Osimhen. Un destro a giroquello del georgiano che segna due gol in due partite, segnando un altro record nella sua brevissima carriera da giocatore del Napoli in Serie A.gol in Napoli-Monza Il Napoli poteva andare in vantaggio almeno in tre occasioni, due volte da calcio d’angolo con Kim e Osimhen, ma anche con Anguissa che calcia a botta sicura ma il pallone viene fermato con un mano da Ranocchia in maniera evidente, ma clamorosamente né l’arbitro né il Var chiamano il rigore per il Napoli. Ma il Napoli è padrone del campo, ma per sbloccare una partita difficile serve il colpo del campione. Così ci pensa Kvaratkshelia a sbloccare il match con un tiro a giro semplicemente stupendo che entra all’incrocio dei ...

PalloneBucato : #kvaratskhelia #Simeone #Raspadori #Ndombele, Gli altri li conosciamo. Ora, che lo show abbia inizio!… - literalbepi : deciso, a giugno prossimo faccio un Full Season Show di Kvaratskhelia con questa in sottofondo - sportli26181512 : Napoli, ecco 'Kvaradona': nessuno meglio di lui all'esordio: Napoli, ecco 'Kvaradona': nessuno meglio di lui all'es… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: Diario AS – A Verona è Kvaratskhelia show e il Napoli fa festa #VeronaNapoli #rassegnastampa #Kvaratskhelia #show #Napoli @mi… - NCN_it : Diario AS – A Verona è Kvaratskhelia show e il Napoli fa festa #VeronaNapoli #rassegnastampa #Kvaratskhelia #show… -