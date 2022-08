Elezioni 2022 | chiuse liste Forza Italia in Campania

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi sarà il ‘front-man’ e con lui ci sarà anche il numero due Antonio Tajani. Sono ormai pronte, apprende l’Adnkronos, lediin, dove, raccontano, non sarebbe stato confermato nessun ‘uscente’. Il Cav sarà capolista al Senato nel proporzionale, seguito dal capogruppo a palazzo Madama, Annamaria Bernini. Tajani, invece, guiderà il listino a Montecitorio. Dietro di lui Marta Fascina, la ‘quasi moglie’ del leader azzurro, che avrà un seggio blindato. ‘Lady B’ dovrebbe correre in tutti e quattro i collegi proporzionali,1 e 2. L’obiettivo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, raccontano, è portare in Parlamento un consistente pacchetto rosa. Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, fanno notare fonti azzurre campane, ...

Se ne vedranno delle belle da qui allesotto le due torri. Lo scontro è fra due personaggi dal profilo diverso, ma popolarità simile: Pierferdinando Casini contro Vittorio Sgarbi. È il primo scontro di cartello che si profila nei ...Baruffa meneghina per Carlo Calenda , che fa i conti a mezzo stampa con lo scontento dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini per la mancata candidatura nel collegio uninominale del capoluogo ...Ecco i nomi dei candidati delle le liste «Cateno De Luca Sindaco d’Italia - Sud chiama nord» per i collegi uninominali e plurinominali dell'Isola ...In bilico i nomi locali da Gallera a Bestetti, anche in FdI e Lega trattative fino all’ultimo. Solo M5S ha già depositato le liste guidate ...