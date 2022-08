Bonus 200 euro per i professionisti: ipotesi click day (Di domenica 21 agosto 2022) E’ in arrivo il Bonus 200 euro professionisti, come stabilito nel decreto attuativo firmato il 10 agosto 2022 dal Ministro del Lavoro. L’incentivo potrà essere ricevuto sia dagli autonomi senza partita IVA iscritti alla gestione separata sia quelli titolari di partita IVA, oltre a chi ha attivo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e i professionisti iscritti alle Casse. Chi rientra in queste categorie è in attesa di ricevere istruzioni su come poter avere l’indennizzo, che potrà servire almeno in parte ad aiutarli sul piano economico. Una decisione definitiva a riguardo non è ancora stata presa, ma secondo quanto trapela l’idea è quella di introdurre un click day in cui le persone ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 21 agosto 2022) E’ in arrivo il200, come stabilito nel decreto attuativo firmato il 10 agosto 2022 dal Ministro del Lavoro. L’incentivo potrà essere ricevuto sia dagli autonomi senza partita IVA iscritti alla gestione separata sia quelli titolari di partita IVA, oltre a chi ha attivo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi eiscritti alle gestioni previdenziali INPS e iiscritti alle Casse. Chi rientra in queste categorie è in attesa di ricevere istruzioni su come poter avere l’indennizzo, che potrà servire almeno in parte ad aiutarli sul piano economico. Una decisione definitiva a riguardo non è ancora stata presa, ma secondo quanto trapela l’idea è quella di introdurre unday in cui le persone ...

