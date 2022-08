Batosta a Mediaset | Gerry Scotti non se l’aspettava proprio

(Di domenica 21 agosto 2022) Problemi in casa, in particolare per quanto riguarda il lavoro di, storico volto e conduttore delle reti di Cologno Monzese Se c’è un conduttore che rappresenta da molti anni un volto amico, simpatico e rassicurante per il pubblico televisivo italiano, questi è certamente. Lo storico e longevo presentatore delle reti L'articolo proviene da Inews24.it.

SAntonio10273 : @evamarghe Era Berlusconi che doveva cadere dopo avere minacciato l'EU di una uscita dell'IT;il giorno dopo le azio… -

Sport Mediaset

Sembra infatti che l'ex star del Bagaglino abbia ricevuto una. Altrimenti detto, non sarà ...del 'Gfvip' in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva connon ...... non esisteva il minuto per minuto delle piattaforme Sky e, quindi chi poteva sapere chi ... Invece ecco che dopo ladi Euro 2000, a Torino sbarca David Trezeguet, giovane attaccante ... Serie A, tocca a Milan e Napoli: è già sfida a distanza con l'Inter - Sportmediaset Problemi in casa Mediaset, in particolare per quanto riguarda il lavoro di Gerry Scotti, storico conduttore delle reti di Cologno Monzese ...Batosta pesante per la formazione di Massimiliano Allegri, caduta sotto i colpi dell'attaccante spagnolo che il mister vorrebbe riportare in bianconero.