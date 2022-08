Atletica, Simone Barontini: “Una delle più belle gare della mia vita” (Di domenica 21 agosto 2022) Nella finale degli 800 metri maschili degli Europei 2022 di Atletica leggera l’Italia ha festeggiato la prestazione di Simone Barontini, che si è classificato al settimo posto, ma con il crono di 1:45.66 ha fatto segnare il nuovo primato personale. Oro all’iberico Mariano Garcia, primo col personale in 1:44.85, argento al britannico Jake Wightman, secondo col personale stagionale in 1:44.91, bronzo all’irlandese Mark English, terzo in 1:45.19. Per l’atleta italiano il podio distava meno di mezzo secondo. Così l’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Volevo stare nelle prime posizioni del gruppo, volevo dare il 110%, ho fatto il personale. Questa è stata una delle più belle gare della mia vita. Io ho sognato, è venuto fuori il settimo posto, ma ho corso la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Nella finale degli 800 metri maschili degli Europei 2022 dileggera l’Italia ha festeggiato la prestazione di, che si è classificato al settimo posto, ma con il crono di 1:45.66 ha fatto segnare il nuovo primato personale. Oro all’iberico Mariano Garcia, primo col personale in 1:44.85, argento al britannico Jake Wightman, secondo col personale stagionale in 1:44.91, bronzo all’irlandese Mark English, terzo in 1:45.19. Per l’atleta italiano il podio distava meno di mezzo secondo. Così l’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Volevo stare nelle prime posizioni del gruppo, volevo dare il 110%, ho fatto il personale. Questa è stata unapiùmia. Io ho sognato, è venuto fuori il settimo posto, ma ho corso la ...

