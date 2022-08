Atletica, Europei 2022: Elisa Maria Di Lazzaro esce in semifinale nei 100 ostacoli (Di domenica 21 agosto 2022) Le otto atlete al via della finale dei 100 ostacoli degli Europei 2022 di Atletica leggera sono state determinate oggi pomeriggio: Elisa Maria Di Lazzaro, quinta nella prima semifinale, si è classificata al dodicesimo posto assoluto, con il crono di 13.11, fatto segnare in condizioni di vento nullo. L’azzurra ha saputo subito di essere stata eliminata: per passare all’ultimo atto serviva arrivare tra le prime due o rientrare tra i due migliori tempi di ripescaggio. Dalla prima semifinale accessi diretti per la neerlandese Nadine Visser, prima in 12.74, e la svizzera Ditaji Kambundji, seconda in 12.78. Dalla seconda sono avanzate la polacca Pia Skrzyszowska, prima in 12.66, e la magiara Luca Kozak, al record nazionale in 12.69, infine ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Le otto atlete al via della finale dei 100deglidileggera sono state determinate oggi pomeriggio:Di, quinta nella prima, si è classificata al dodicesimo posto assoluto, con il crono di 13.11, fatto segnare in condizioni di vento nullo. L’azzurra ha saputo subito di essere stata eliminata: per passare all’ultimo atto serviva arrivare tra le prime due o rientrare tra i due migliori tempi di ripescaggio. Dalla primaaccessi diretti per la neerlandese Nadine Visser, prima in 12.74, e la svizzera Ditaji Kambundji, seconda in 12.78. Dalla seconda sono avanzate la polacca Pia Skrzyszowska, prima in 12.66, e la magiara Luca Kozak, al record nazionale in 12.69, infine ...

